Meclis dün 14.30 sıralarında toplandı. Dünkü Meclis Genel Kurulu’nda, “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa Tasarısı” üzerine konuşuldu.

Protokol, akşam 18.30 sıralarında UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup milletvekillerinin oylarıyla, oy çokluğuyla onaylandı. Muhalefet vekilleri ‘ret’ oyu verdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste söz alarak açıklama yaptı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki müfredatın Mağusa’ya yapılacak olan ilahiyat kolejinde de uygulanacağını kaydeden Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı’nın Hala Sultan İlahiyat Koleji’yle olan ilişkisi bu okulda da aynı olacak. Bağışçı konumundaki kişilerin ve kurumların okulun yapımından sonra bir yetkisi olmayacak.” dedi.