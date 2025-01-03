Rum basını Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya giden doğal gazı 1 Ocak itibarıyla kesmesinin Türkiye’yi alternatif güzergah olarak öne çıkardığına bunun da Güney Kıbrıs üzerinden doğal gaz boru hatları planlamalarını tamamen çöp olduğuna dikkat çekti.

Alithia haberi “Yeni Güçlü Enerji Oyuncusu Türkiye… Kıbrıs Üzerinden Doğal Gaz Boru Hatlarıyla İlgili Bütün Planlamalar Tamamen Çöp Oldu” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Rus doğal gaz şirketi Gazprom’un 5 yıllık sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi nedeniyle Ukrayna doğal gaz borularının vanasını kapatmasının Türk unsurunu öne çıkardığına işaret eden gazete, Rus doğal gazını halen Bulgaristan’a taşımakta olan Türk Stream boru hattının genişletilip yükseltilmesinin planlandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ı merkez alan ve onu “karlı bir enerji merkezine dönüştürmeyi öngören eski planlamaların hiçbir zaman sözden eyleme geçmediğine dikkat çekilen haberde, Joe Biden’in Başkan Yardımcısı olduğu 2014’te, doğal gaz boru hatlarının Arap ülkelerinden Güney Kıbrıs’a ulaşmasına dair bir Amerikan önerisi olduğunu kaydetti. Bugünkü gelişmelerle, özellikle de Suriye’de Esad’ın düşmesinde oynadığı rolden sonra doğal gazda kilit oyuncu rolünü Türkiye’nin aldığına işaret edildi.

Haberde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Karpaz açıklarından geçerek Türkiye’ye ulaşacak boru hattı projesinin de çöp olduğu ve jeopolitik gelişmelerin de bugün İsraillilerin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile müştereken anlaştığı projeleri kesintisiz uygulamalarına olanak tanımadığı vurgulandı.

Öte yandan Haravgi Rum enerji konuları uzmanı Haralambos (Charles) Ellinas’ın Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gazı kesmesiyle ilgili KİPE’ye (Rum Haber Ajansı) yaptığı değerlendirmeyi aktardı.

Habere göre gelişen durumun Avrupa piyasasında doğal gaz, özellikle de LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) fiyatlarını 2022’ye göre 3-4 kat artırdığına dikkat çeken Ellinas Avrupa’ya muhtemel doğal gaz akışının Rusya-Ukrayna savaşının bitmesinden sonra başlayacağını söyledi.

Bu gelişmenin Güney Kıbrıs’ı etkilemeyeceği görüşünü ortaya koyan Ellinas, doğal gazın Güney Kıbrıs’a en erken 2026’da ulaştırılabileceğini, bu süre zarfında ABD’den Avrupa’ya büyük miktarlarda LNG sevk edileceğini, ulaşacak miktar çok fazla olacağından, 2026’dan sonra LNG fiyatını önemli ölçüde azalacağını belirtti. Ellinas “Vasiliko’daki projeyi tamamlamayı başarır ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithal edebilecek duruma gelirsek Ukrayna ve Rusya arasında ne olup bittiğinden bağımsız olarak düşük fiyatlardan faydalanacağız.” dedi.

Politis ise haberi “Ankara Rus Gazının Kesilmesinden Nemalanmaya Çalışıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Ankara’nın gerek uluslararası düzeyde gerekse bölgede kemikleşme çabalarını yoğunlaştırdığını, Hürriyet gazetesini kaynak göstererek Türkiye’nin Rus gazının kesilmesinden sonra Avrupa için tek güvenli alternatif çözüm gösterilmekte olduğunu yazdı.