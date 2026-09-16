Güney Kıbrıs’ta yeni cezaevinin, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ay.Sozomeno” bölgesine inşa edilmesine karar verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fittiris ve ilgili birimlerin yetkililerinin katılımıyla, Adalet Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen toplantıda, yeni cezaevinin, Lefkoşa’nın güneyindeki “Ay.Sozomeno” bölgesinde inşa edilmesi kararının üretildiğini yazdı.

Habere göre, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet arazisi tercihinin, teknik ve ekonomik olguların değerlendirilmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

Yeni cezaevinin ilk önce “Matyat” bölgesinde düşünüldüğünü belirten gazete, bu bölgeye ilişkin yapılan teknik incelemenin, ek alt yapılara gereksinim duyulacağı sonucunu ortaya çıkardığını yazdı.

Habere göre “Ay.Sozomeno” bölgesinde ise altyapıya direk ulaşılması mümkün görülüyor.