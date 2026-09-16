Görüş birlikleri belgesinin, önümüzdeki hafta New York’ta ilgili taraflara verilmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Görüş Birlikleri Belgesinin Verilmesi Mümkün- İki Liderin BM Genel Sekreteri ve Holguin’le Görüşmelerinin Ayarlanması İçin Perde Arkası Görüşmeler” başlıklı haberinde, kayıt altına alınması yaz aylarında başlayan görüş birlikleri belgesiyle ilgili hazırlık sürecinin ne aşamada olduğuna dair net bir bilgi bulunmadığını yazdı.

Gazeteye konuşan “Diplomatik kaynakların” BM’nin görüş birlikleri belgesi konusunda kartlarını kapalı tuttuğunu söylediğini kaydeden gazete, belgenin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in sıkı gözetimi altında hazırlandığını savundu.

Bahse konu belgeye verilen önem dikkate alındığında, BM’nin belgenin teslim edilmesi için tercih edeceği seviyenin de benzer olması gerektiğini kaydeden gazete, belgenin ilgili taraflara Holguin veya bizzat BM Genel Sekreteri tarafından verilmesi ihtimalinin göz ardı edilmediğini ifade etti.

Gazeteye göre, “Aynı kaynaklar” görüş birliklerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili belgenin tamamlanması halinde, bunun orada gerçekleştirilecek temaslar esnasında, New York’ta ilgili taraflara verilebileceğine işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 24 Eylül’de New York’ta yapacağı görüşme haricinde başka görüşmeler ayarlanmadığını da yazan gazete, Hristodulidis-Guterres görüşmesinin, BM Genel Sekreteri'nin BM Genel Kurulu'na hitap eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığı alışılagelmiş görüşme olduğunu ifade etti.

Bunun haricinde New York’ta üst düzey görüşmelerin yapılacağı haftanın sonunda, BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmeler yapmasına ilişkin istişarelerin sürdüğünü kaydeden gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in iki lider veya iki tarafın müzakerecileriyle görüşmesi ihtimalinin göz ardı edilmediğine de yer verdi.

Rum kesiminin Birleşmiş Milletleri (BM) gerek Hristodulidis gerekse de Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun herhangi bir formatta görüşmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise şu ana kadar aynı karşılığı verdiğinin görülmediğini ileri sürdü.

Gazete haberinin devamında, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs postası web sitesinin aktardığı üzere, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Kanal Sim’e verdiği demeçte söylediklerine de yer verdi.

- Fitto Atina ve Ankara’ya gitmeyecek

Öte yandan gazete Avrupa Komisyonu temsilcisi tarafından Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yapılan açıklamaya dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan sorumlu başkan yardımcısı Raffaele Fitto’nun Atina ve Ankara’da planlanmış görüşmeleri bulunmadığını yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun Fitto’yu Kıbrıs’la ilgili özel temsilcisi olarak atadığını anımsatan gazete, Komisyon tarafından açıklandığı üzere Fitto’nun planlı görüşmelerinin Portekiz ve İtalya’daki bir dizi temas ve ziyaretten ibaret olduğunu ekledi.