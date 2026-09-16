Ağrotur sakinleri İngiliz Üs idaresinin bölgeye kuracağı yeni antenleri dün düzenlediği eylemle protesto etti.

Haravgi gazetesi, eylemcilerin, yeni antenlerin halihazırda hassas bir ekosisteme sahip olan bölgede ciddi tehlike oluşturacağını ve bölge sakinlerinin sağlığı üzerinde kötü etkilere yol açacağını savunduklarını kaydetti.

Gazete, Ağrotur sakinlerinin korunması ve güvenliğiyle ilgilenmediği gerekçesiyle hükümetin de eleştirdiğini belirtti.

Haravgi, “Kourio” Belediye Başkanı Pandelis Yeorgiou’nun ilk aşamada 20 yeni anten kurulacağı, 18 eski anteninse kaldırılacağını söylediğini, daha sonra ise 68 yeni antenle iki yeni binanın gündeme geldiğini kaydettiğini belirtti.

Haberde, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin de kamu sağlığı ile çevrenin korunmasının şeffaflık gerektirdiğini ve bölge sakilerinin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini açıkladığı ifade edildi.