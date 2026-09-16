Baf’a bağlı “Kuklia” (Kukla) köyündeki arkeolojik kazı alanında kazı yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, 41 yaşınaki şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladığını ve şahsın yanında metal dedektörü de bulunduğunu yazdı.

Gazete, alanın çeşitli noktalarında yakın zamanda yapılmış belirgin kazılar olduğunun da tespit edildiğini kaydederken, şahsın tarihi eser bulmak amacıyla yasadışı kazı yapma ve gerekli izin olmadan metal dedektörü bulundurma suçlarından tutuklandığını belirtti.

Haberde, şahsın bugün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı ifade edildi.

-Gözlerinin önünde arabasını çaldılar

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’a bağlı “Hloraka” (Hloraka) köyünde 30 yaşındaki bir şahsa ait aracın, gözlerinin önünde güpegündüz çalındığını yazdı.

Şahsın, bir araba galerisinde arkadaşıyla oturduğu sırada, galerinin önüne park ettiği ve anahtarlarını içerisinde bıraktığı aracına bir adamın binerek hızla uzaklaştığını kaydeden gazete, aracı çalan şahsın “Tremithusa” (Tremetuşa) köyüne kadar kaçtığını ve burada başka bir araçla çarpışarak kaza yaptığını belirtti.

Haberde, aracı çalan şahsın tutuklandığı ve bugün, Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı ifade edildi.