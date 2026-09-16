Rum Polisi Narkotikle Mücadele Birimi'nin Limasol’da gerçekleştirdiği operasyon sonucunda ele geçirilen 390 kilo ketaminin en az 790 bin doza karşılık geldiği belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Polisi Narkotikle Mücadele Birimi yöneticisi Hristos Andreu, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, bunun oldukça önemli bir miktar olduğunu ve en az 790 bin doza karşılık geldiğini dile getirdi.

Yapılan bir ihbar sonucunda başlayan operasyon sonucunda ilk önce 127 kilo, ardından da Limasol’daki bir depoda 263,5 kilo ketamin ele geçirildiğini kaydeden gazete, konuyla ilgili olarak 4 kişinin göz altında olduğunu, polisin araştırmasının ise sürdüğünü belirtti.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, Limasol’da 390 kilo ketamin ele geçirilmesinin ardından, Güney Kıbrıs’ın da bu tehlikeli maddeyle ilgili haritaya girdiğini yazdı.

Limasol’da 390 kilo ketamin ele geçirilmesinin Rum polisi narkotikle mücadele birimini alarma geçirdiğini yazan gazete, birimin ketaminin varış noktasının İsrail olduğunu, çünkü Güney Kıbrıs’ta bu kadar büyük miktarda uyuşturucunun tüketilemeyeceği görüşünde olduğunu yazdı.

Rum narkotikle mücadele biriminin, ketaminin Güney Kıbrıs piyasasında bilinmemesinden ötürü Limasol’da tespit edilen miktarın yatlarla İsrail’e götürüleceğini düşündüğü de kaydedildi.

Ketaminin menşei ve varış noktasının ortaya çıkmasıyla ilgili araştırmaların sürdüğü de belirtilen haberde, bugüne kadar yapılan araştırmalara göre ketaminin Almanya’dan gemiyle ayrıldığı ve teknelerle İsrail’e nakledilmesi için paletler üzerinde Güney Kıbrıs’a vardığının ortaya çıktığı belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta bu yıl şimdiye kadar 405 kilo hint keneviri, 82 kilo kokain, 60 kilo afyon türevi uyuşturucu, 390 kilo ketamin, 1100 Captagon hapı, 1500 ecstasy hapı ve 3 buçuk kilo metamfetamin ele geçirildiğini de ekledi.