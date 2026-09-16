Rum Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin, 2019’da patlak veren “casus van” skandalını araştırmama kararına karşın Angelidis’in 2021’deki yapılan cezai soruşturma kapsamına alınmadığı ortaya çıktı.

Politis ve diğer gazetelerin haberine göre, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis dünkü yazılı açıklamasında eski Savunma Bakanı da olan Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis hakkındaki “çıkar çatışması” şikayetinin bağımsız cezai sorgu memuru İlia Stefanu tarafından araştırılmadığını doğruladı.

Bu gelişme sonrasında, “casus van” dosyasının kapatılma kararının gözden geçirilmesi ve yeni soruşturma yapılmasının yolu açıldı.

Dönemim Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, 2023’te Savvas Angelidis hakkında Yolsuzlukla Mücadele Birimi’ne şikayette bulunulmuştu.

Şikayet, “casus van” sahibi Tal Dilian ile iş birliğinde olan kardeşinin (Angelidis) mesleki ilişkisi ve Savvas Angelidis’in, 2018'de Savunma Bakanlığı’na atanması öncesinde ortağı olduğu avukatlık ofisi aracılığıyla Şirketler Mukayyitliği'ne kaydettirilen şirketin kurulumu hakkındaydı.

Sayıştay Başkanı Mihailidis, Savvas Angelidis'in gerek eski Mossad ajanı Tall Dilian gerek suç ortakları hakkında cezai kovuşturma yapılmasının ertelenmesi kararının alınmasına dahil olmasına işaret etti.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi Başkanı Haris Boyacis dünkü açıklamasında, Başsavcı’nın “casus van” ile ilgili araştırma alanının Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’i de kapsayacağından haberdar olduğuna dikkat çekti.

Başsavcı Yorgos Savvidis de böyle bir şeyden haberdar olmadığına dair karşı açıklama yayımladı.

Politis başka bir haberinde eski Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile ilgili tek konunun, Rum Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin daha açılmadan kapattığı casus van konusu olmadığına, Angelidis'in hakkındaki toplam 9 şikayetten 6’sının reddedildiğine, 2’sinin ise araştırılmadan kapatıldığına işaret etti.

Gazete hiç araştırılmadan kapatılması kararı alınan casus van konusunun, Angelidis hakkındaki 8’inci konu olduğunu belirtti.

Habere göre Angelidis'in, Savunma Bakanı sıfatıyla Yüksek Değerlendirme Kurulu Başkanı olduğu dönemde yasadışı terhis ve belge sahteciliği yaptığına ilişkin yüksek rütbeli bir RMMO komutanı tarafından yapılan şikayet, tüzel kişiliklerle ilgili yargı süreçlerinde yakınlarını kayıran kararlara imza atması konuları kapatıldı.

Angelidis'in bakan olduğu dönemde servet bildirimi konusunda yalan bilgi sunmasıyla ilgili şikayet Yolsuzluklarla Mücadele Birimi ile Rum Meclisi arasındaki yetki-yetkisizlik anlaşmazlığı sebebiyle rafa kaldırıldı.

Aynı şekilde kamuoyunda “altın pasaport” olarak anılan Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında, kendi avukatlık bürosunun yolsuzluğa dahili konusundaki şikayet ise 4 yıldır rafa kaldırılmış durumda.

“Casus van” skandalı, 2019 yılında ortaya çıkan ve yüksek teknoloji dinleme cihazlarıyla donatılmış bir minibüsün yabancı istihbarat ve telekomünikasyon toplama faaliyetlerinde kullanılmasını kapsıyordu.

Skandalın merkezinde ise eski bir İsrail istihbarat subayı ve “WiSpear” şirketinin sahibi olan iş insanı Tall Dilian bulunuyordu.

2021'de Güney Kıbrıs’ta Tall Dilian ve şirketi hakkında yasa dışı dinleme ve gizlilik ihlali suçlamalarıyla dava yürütüldü. Dilian, bu davadaki suçlamalardan beraat etmişti.