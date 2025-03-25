Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası TV’de programa katıldı.

Mehmet Saydam, Türkiye’deki siyasi gündemdeki belirsizlikler devam ederken, döviz kuru ve piyasa hareketlerini değerlendirdi.

Saydam, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale etmeye çalıştığını ancak Borsa İstanbul’un ciddi değer kaybettiğini ifade etti. Bayram öncesi döviz krizi karşısında yapılması gereken tek şeyin alım satım yapmamak olduğunu vurgulayan Saydam, dövizde kazanç sağlamaya çalışanlar ve borçlarını korumaya çalışanların piyasadaki iki ana eğilim olduğunu söyledi.

Yeni borçlanmaların yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Saydam, geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi olaylar sonrasında doların hızla yükseldiğini kaydetti. Saydam, "Her halükarda, 31 Aralık 2025 itibariyle doların 41-42 bandına geleceği kaçınılmaz bir gerçek. 41 bandını geçip geçmeyeceği sorusu ise, geçtiğimiz haftadaki benzeri olaylar doğrultusunda bu seviyenin daha da yukarılara taşınabileceğini gösteriyor" dedi.

Saydam, bu süreçte soğukkanlı olmanın önemine dikkat çekerek, "Temkinli ve dikkatli olunmalıdır" şeklinde konuştu.