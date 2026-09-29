“KKTC İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm Forumu 2026", kamu, özel sektör ve akademi dünyasını yapay zekâ, çalışan deneyimi ve geleceğin iş gücü ekseninde bir araya getirdi.

Forumun organizatörlüğünü ve moderatörlüğünü üstlenen MSDS Consultancy Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, kurumların teknolojik dönüşüm süreçlerini çalışanların dönüşüme hazırlanması, yeni yetkinliklerin geliştirilmesi ve insan odaklı bir kurum kültürünün oluşturulmasıyla birlikte ele almalarının önemine dikkat çekti.

Kamu, özel sektör ve akademi “Yapay Zekâ, Çalışan Deneyimi ve Geleceğin İş Gücü” için buluştu.

MSDS Consultancy, İdenfit ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğinde düzenlenen “KKTC İnsan Kaynakları ve Dijital Dönüşüm Forumu 2026”, 25 Eylül Cuma günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Yapay Zekâ, Çalışan Deneyimi ve Geleceğin İş Gücü” ana temasıyla gerçekleştirilen forum; kamu, özel sektör ve akademi dünyasından temsilcileri bir araya getirerek KKTC’de çalışma hayatının geleceğini, yapay zekânın iş dünyasına etkilerini ve insan kaynaklarında dijital dönüşümü farklı boyutlarıyla gündeme taşıdı.

Forumun organizatörlüğünü ve moderatörlüğünü üstlenen MSDS Consultancy Direktörü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, açılış konuşmasında dijital dönüşümün yalnızca teknoloji ve yazılım yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, dönüşümün merkezinde insanın, öğrenmenin ve değişime uyumun bulunduğunu vurguladı.

Soykurt, kurumların teknolojik dönüşüm süreçlerini çalışanların dönüşüme hazırlanması, yeni yetkinliklerin geliştirilmesi ve insan odaklı bir kurum kültürünün oluşturulmasıyla birlikte ele almalarının önemine dikkat çekti.

Forumun akademik değerlendirmeler bölümünde Prof. Dr. Hasan Amca, “Dijital Geleceğe Hazır mıyız? KKTC için Fırsatlar, Riskler ve Dönüşüm Alanları” başlığı altında KKTC’nin dijital dönüşüm sürecini ele aldı. Teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatlar, olası riskler ve geleceğe hazırlanırken dönüşüm gerektiren alanlar katılımcılarla paylaşıldı.

Prof. Dr. Ezgi Deniz ise değişen çalışma yaşamını insan odağında değerlendirerek dijitalleşmenin çalışan, kurum kültürü ve iş yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İDENFİT YENİ NESİL DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINI ANLATTI

Forum kapsamında İdenfit Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Topçu ve Satış Pazarlama Müdürü Güfte Taşçı tarafından gerçekleştirilen sunumda; insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesi, veriye dayalı karar alma, çalışan deneyiminin geliştirilmesi ve yeni nesil insan kaynakları uygulamaları ele alındı.

İŞ DÜNYASININ DÖNÜŞÜMÜ PANELDE ELE ALINDI

Forumun moderatörlüğünü de yürüten Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt yönetimindeki panelde, İlkin Çelikli ve Yeşim Özenirler Alagöz panelist olarak yer aldı.

Panelde iş dünyasının dijitalleşmeyle birlikte geçirdiği dönüşüm, yeni nesil çalışan ve işveren beklentileri, gelecekte öne çıkacak yetkinlikler ve insan kaynağının değişen rolü farklı perspektiflerden tartışıldı.

KKTC Dijital Dönüşüm Forumu 2026, bu doğrultuda yalnızca mevcut durumu tartışan bir etkinlik olmanın ötesinde; KKTC’de insan odaklı dijital dönüşüm konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması ve kamu, özel sektör ile akademi arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemininin geliştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak tamamlandı.

Forum, katkılarından dolayı Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ile forumda yer alan tüm konuşmacı ve panelistlere plaket takdim edilmesi, katılımcılara ise katılım sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.