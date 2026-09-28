Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, KKTC’de sanayi bölgelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, yalnızca sanayicilerin yer alacağı, planlı, modern ve kümelenme esaslı yeni sanayi bölgelerinin oluşturulması için Oda’nın imkanlarını da ortaya koyarak, büyük uğraş verdiklerini söyledi. Kamacıoğlu, mevcut sanayi bölgelerinde gerçek anlamda sanayi faaliyeti yürütenlerin oranının yalnızca yüzde 17 seviyesinde olmasının, mevcut yapının yeniden ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Ali Kamacıoğlu, KKTC’de sanayi bölgelerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ülkenin üretim kapasitesinin artırılması için sanayi bölgelerinde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“KTSO’nun öncülüğünde yeni bir model üzerinde çalışma yapılıyor”

Kamacıoğlu, KTSO olarak bu dönemde özellikle üzerinde durdukları konuların başında, yalnızca sanayicilerin yer alacağı “yeni özel sanayi bölgelerinin oluşturulmasının” geldiğini belirtti. Kamacıoğlu, bu konuda yıllardır yaptıkları çağrılara yetkili makamlardan karşılık gelmemesi nedeniyle KTSO olarak, kendi imkanlarıyla yalnızca sanayicilerin yer alacağı sanayi bölgeleri kurma girişimleri olduğunu söyledi.

Sanayicilerimizin uygun koşullarda yatırım yapabileceği, altyapısı planlanmış, üretim faaliyetlerine uygun ve uzun vadeli bir anlayışla yönetilecek alanlara duyduğu ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Kamacıoğlu, bu ihtiyaca kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla KTSO’nun öncülüğünde geliştirilebilecek bir model üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

Arazi temini, bölgenin yönetimi ve işletmelerin bu alanlardan yararlanmasına ilişkin hukuki ve idari süreçleri değerlendirdiklerini ifade eden Kamacıoğlu, ilgili kurumlarla temaslarını sürdürerek bu girişimin sağlam ve uygulanabilir bir yasal zeminde ilerlemesi için çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.

Kamacıoğlu, hedeflerinin, sanayicimize yeni yatırım alanları kazandırmak, yatırımların önündeki engelleri azaltmak ve ülkemizin üretim kapasitesini artırmak olduğunu vurguladı.

Mevcut sanayi bölgelerindeki tabloya dikkat çeken Kamacıoğlu, bugün KKTC genelindeki sanayi bölgelerinde gerçek anlamda sanayi faaliyeti yürüten işletmelerin oranının yalnızca yüzde 17 seviyesinde olduğunu yineledi. Bu oranın, sanayi bölgelerinin kuruluş amacı ile bugün geldiği nokta arasında önemli bir fark oluştuğunu gösterdiğini ifade eden Kamacıoğlu, “Sanayi için ayrılmış alanlarda sanayicinin oranının yüzde 17 seviyesinde olması üzerinde mutlaka düşünmemiz gereken bir tablodur” dedi.

“Sanayi bölgelerini yeniden üretimin merkezine dönüştürmeliyiz”

Kamacıoğlu, KKTC’de sanayi bölgelerinin uzun yıllar boyunca parsel bazlı, karma sektörlü ve altyapı kapasitesi sınırlı bir anlayışla geliştiğini belirterek, bu yapının bugün hem sanayicilerin faaliyetlerini hem de bölgelerin güvenli ve verimli kullanımını zorlaştırdığını kaydetti.

Özellikle Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çeken Kamacıoğlu, yangın güvenliği, trafik yoğunluğu, altyapı yetersizlikleri, çevre kirliliği ve denetim zafiyeti gibi sorunların artık kronik bir nitelik kazandığını söyledi.

Sanayi bölgelerinin yalnızca parsellerin bulunduğu alanlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, şöyle devam etti:

“Sanayi bölgelerini yeniden sanayicinin, üretimin ve yatırımın merkezine dönüştürmek zorundayız. Sanayicimizin yatırım yapabileceği, altyapısı önceden planlanmış, üretim faaliyetlerine uygun, güvenli ve uzun vadeli bir anlayışla yönetilecek alanlara ihtiyacı var.”

“Yeni sanayi bölgeleri yalnızca sanayicilere ayrılmalı”

KTSO olarak yeni bir sanayi bölgesi modelinin oluşturulmasını savunduklarını belirten Kamacıoğlu, kurulacak yeni bölgelerin temel amacının sanayi üretimini geliştirmek olması gerektiğini vurguladı.

Kamacıoğlu, sanayi arsalarının üretim faaliyeti şartıyla tahsis edilmesi ve yeni sanayi bölgelerinin yalnızca sanayicilerin faaliyet göstereceği alanlar olarak planlanması gerektiğini söyledi.

Yeni sanayi bölgelerinin planlanmasında enerji, su, ulaşım, atık yönetimi, yangın güvenliği, çevre ve lojistik gibi unsurların daha en baştan dikkate alınması gerektiğini belirten Kamacıoğlu, “Sanayicimize yalnızca bir parsel vermek yeterli değildir. Ona üretimini büyütebileceği, yatırımını güven içerisinde gerçekleştirebileceği bir üretim ortamı sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Kümelenme odaklı sanayi bölgelerine geçmeliyiz”

Kamacıoğlu, yeni sanayi bölgelerinin yalnızca fiziksel olarak işletmelerin bir araya getirildiği alanlar şeklinde tasarlanmaması gerektiğine de dikkat çekerek, kümelenme odaklı ve ihtisaslaşmış sanayi bölgeleri modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kümelenme modelinde birbirleriyle üretim ve tedarik ilişkisi bulunan işletmelerin, hizmet sağlayıcıların ve ilgili sektörlerin aynı bölgede veya birbirine yakın alanlarda konumlandırıldığını belirten Kamacıoğlu, bu modelin işletmeler arasında iş birliğini artıracağını ifade etti.

Bu yapının, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, ortak altyapıların daha etkin kullanılması, lojistik süreçlerin kolaylaştırılması, teknoloji ve bilgi paylaşımının artırılması, uzmanlaşmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi açısından önemli avantajlar sağlayacağını kaydeden Kamacıoğlu, çevre, atık yönetimi ve yangın güvenliği gibi konularda da ortak çözümler geliştirilebileceğini belirtti.

Dünyada rekabet gücü yüksek sanayi bölgelerinde kümelenme ve ihtisaslaşma anlayışının giderek daha fazla önem kazandığını ifade eden Kamacıoğlu, KKTC’nin mevcut sanayi sorunları dikkate alındığında bu dönüşümün artık önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

“Sanayi, esnaf ve ticari depo alanları ayrıştırılmalı”

Kamacıoğlu, sanayi alanları ile esnaf ve ticari depo alanlarının birbirinden ayrıştırılması gerektiğini de vurguladı.

Planlı sanayileşme ve bölgesel planlama anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kamacıoğlu, sanayi bölgelerinin üretim faaliyetlerinin gerektirdiği altyapıya sahip olacak şekilde planlanmasının ülkenin gelecekteki üretim kapasitesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kamacıoğlu, KTSO tarafından hazırlanan Sanayi ve Üretim Temelli Ekonomik Dönüşüm Programı içerisinde de bu konunun önemli bir başlık olarak ele alındığını belirterek, programda mevcut sanayi bölgelerinin altyapısı güçlü, kümelenme odaklı ve ihtisaslaşmış modern üretim merkezlerine dönüştürülmesinin ve yalnızca sanayicilere ait yeni sanayi bölgelerinin oluşturulmasının önerildiğini kaydetti.

“Sanayicimize yeni yatırım alanları kazandırmak istiyoruz”

KTSO’nun hedefinin mevcut sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeleri dışlamak değil, ülkenin sanayi yapısını daha planlı ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirten Kamacıoğlu, yeni yatırımların önünün açılması gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin üretimlerini büyütmek, yeni makine ve tesis yatırımları yapmak, istihdamlarını artırmak ve yeni üretim alanlarına yönelmek istediklerini belirten Kamacıoğlu, bunun önündeki en önemli sorunlardan birinin uygun yatırım alanlarına erişim olduğunu ifade etti.

“Bizim hedefimiz çok açık” diyen Kamacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayicimize yeni yatırım alanları kazandırmak, yatırımların önündeki engelleri azaltmak ve ülkemizin üretim kapasitesini artırmak istiyoruz. Ancak bunu geçmişteki anlayışı tekrar ederek değil, geleceğin sanayi modelini kurarak yapmak istiyoruz.”

Kamacıoğlu, yeni sanayi bölgelerinin altyapısı önceden hazırlanmış, güvenli, çevreye duyarlı, ulaşım ve enerji ihtiyaçları hesaplanmış, üretim faaliyetlerine uygun ve uzun vadeli bir anlayışla yönetilen alanlar olması gerektiğini söyledi.

“İhtiyacımız daha fazla parsel değil, daha fazla üretim”

KKTC’nin üretim kapasitesini artırabilmesi için planlı sanayileşmenin artık bir tercih değil, temel bir ihtiyaç olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Kamacıoğlu, sanayi bölgelerinin ülkenin üretim altyapısının en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Kamacıoğlu, “İhtiyacımız daha fazla parsel değil, daha fazla üretimdir. Bunun yolu da planlı sanayileşmeden, ihtisaslaşmadan, kümelenmeden ve yalnızca üretim yapan sanayicimizin yatırım yapabileceği yeni nesil sanayi bölgelerinden geçmektedir” dedi.

KTSO olarak sanayicinin önünü açacak, yatırımların önündeki engelleri azaltacak ve üretim kapasitesini artıracak bir model üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Kamacıoğlu, daha güçlü, güvenli, verimli ve rekabetçi bir sanayi yapısının oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.