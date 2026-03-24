Beşiktaş’ta gelecek sezon kadro planlaması sürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili kararını vermeye başladı.

Semih Kılıçsoy Cagliari'de, Ernest Muçi Trabzonspor'da, Amir Hadziahmetovic ise Hull City'deki performansıyla beğeni topluyor. Söz konusu takımlar tarafından 3 futbolcunun da satın alma opsiyonunun kullanılabileceği belirtiliyor.

Muçi'nin 8,5 milyon Avro, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Avro, Hadziahmetovic'in ise 3 milyon Avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.

Takımlarında yeterli performans gösteremeyen diğer kiralık oyuncular ise siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun satın alma opsiyonunun da forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta, takıma dönecek 8 oyuncuya sezon sonunda kendilerine takım bulmaları şimdiden iletildi.