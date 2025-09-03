Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde son sürat araç satışlarının devam etmesi nedeniyle iki harfli plakaların bitmesi sonrasında Temmuz ayı başında kullanılmaya başlanan üç harfli plakaların okunmadığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Yeni kayıt yapılan birçok aracın plaka yerinin yeterince büyük olmaması nedeniyle bu plakaların okunmakta zorluk çekildiğini belirten vatandaşlarımız “Bu hem yol güvenliği hem de insan hayatı için tehlikeli bir durumdur. Bu şekilde okunması zor olan plakalı bir aracın sürücüsünün bir yaya çarparak olay yerinden kaçması sonrasında bu aracı tespit etmenin çok güç” diye konuştular.

Bu konuda Erhan Arıklı’nın başında olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın plakalarda harf ve sayıların büyüklüğü ile ilgili bir standart belirleyip belirlemediğini sorgulayan vatandaşlarımız, trafik güvenliği ve insan hayatı için bu plakaların standart olması gerektiğini söylediler.

Arıklı’nın hiçbir konuda düzgün bir iş beceremediği bir yanda plakaları bile doğru dürüst yapamadığını belirten vatandaşlar Arıklı’nın artık o makamda kalmamasını istediler.