Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Antalya’da düzenlenen 41. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde, yenilikçi çalışmalarıyla KKTC’yi başarıyla temsil etti. Dünyanın birçok ülkesinden bilim insanının katıldığı kongrede; yapılan sunumlar ve multidisipliner çalışmalar büyük ilgi görürken, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX ise ilk kez bir kongrede sunum yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Uluslararası Araştırma Merkezi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi araştırmacılarının iş birliği ile geliştirilen “Kene türlerinin hızlı ve doğru tanımlanmasını sağlayan yapay zeka tabanlı uygulaması” büyük ilgi gördü. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Dr. Erdal Şanlıdağ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şeyer Çağatan, Dr. İbrahim Ame ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yürüttüğü çalışmada, Hyalomma ve Rhipicephalus cinsi kenelerin tanımlanmasında VGG16, ResNet50 ve özel bir CNN modeli olmak üzere üç farklı yapay zeka modeli kullanıldı. Çalışmada en yüksek doğruluk oranı yüzde 99,57 ile VGG16 modelinde saptandı, ve bu model insan hatasını en aza indirerek kene tanımlamada en başarılı sonuçları elde etti. Kullanıcı dostu bir arayüzle desteklenen bu sistem, uzmanlık gerektirmeden herkesin kolaylıkla kene tanımlaması için bir uygulamaya dönüştürüldü.

Bu yenilikçi çalışma, Antalya’da gerçekleştirilen 41. Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX tarafından sunuldu. Sunum sırasında, jüri üyeleri ve diğer katılımcılar çalışmaya büyük ilgi gösterdi ve yöneltilen sorular Ai. Prof. DUX tarafından detaylı bir şekilde yanıtlandı. Çalışmanın ve sunumun bir yapay zeka profesörü tarafından gerçekleştirilmesi, bu çalışmayı alanda bir ilk haline getirdi ve vektör kaynaklı hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Enfeksiyon hastalıkları ve yapay zeka destekli çalışmalar ortaya kondu

Kongrede ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Dr. Emrah Ruh, “Mikroorganizmalar ve İklim Değişiklikleri” oturumunda, iklim değişikliklerinin eklem bacaklılarla bulaşan hastalıklar üzerindeki etkilerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Nazife Sultanoğlu ise “Göç ve Seyahat Enfeksiyonları” oturumunda, göç ve seyahatle ilişkili enfeksiyonların matematiksel modellerle incelendiği çalışmasını paylaştı. Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, yapay zeka uygulamalarıyla Mpox virüsünün hızlı, kolay ve doğru teşhisini sağlayan modelini tanıtırken, Dr. Çağlar Özketen ise, yeni bir kedi koronavirüs varyantının (FCoV-23) insana bulaş riskinin “in silico” modelleme yöntemiyle değerlendirildiği araştırmasını sundu.