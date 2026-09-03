Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde futbolun modern uygulamalarına yönelik dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirildi.

Nazım Serkan Burgul’un paylaşımına göre; YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Bilimi, Analitiği ve Teknolojileri Kürsü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül ile eski mezun ve Teknik Direktör Özgü Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, günümüz futbolunda giderek önem kazanan teknolojik ve analitik uygulamalar ele alındı.

Çalışma kapsamında GPS teknolojileri, performans analizi, video analizi, scouting, biyomekanik ve giyilebilir teknolojiler üzerine bilgi ve değerlendirmeler yapıldı.

Burgul, çalışmada yer alan gençlerin başarılı performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlere yönelik, “Gurur duyduk. Yolları açık olsun.” mesajını paylaştı.

Futbolda teknolojinin ve bilimsel verilerin antrenman, performans değerlendirmesi ve oyuncu izleme süreçlerindeki rolünün giderek arttığı günümüzde, bu tür çalışmalar genç spor insanlarının gelişimi açısından önem taşıyor.