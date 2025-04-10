Müzeleri, açık hava heykelleri ve ev sahipliği yaptığı sayısı 500’e yaklaşan sergileri ile kültür sanatla renklenen bir atmosfere sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, şimdi de duvarlar sanatla hayat buluyor! Sanatın mimari ile iç içe geçmesini sağlayan üç boyutlu rölyef çalışmaları binalara estetik bir dokunuş katarken ziyaretçilere ve öğrencilere de adeta bir açık hava müzesi deneyimi yaşatıyor. Özbekistanlı sanatçı Alovuddin Aşrapov’un imzasını taşıyan rölyefler, şimdilik kampüsün dört noktasında yer alıyor.

Üç boyutlu bir sanat formu olan rölyeflerde sanatçılar, ışık ve gölge oyunlarıyla canlı bir etki yaratmayı amaçlıyor. Derinliği olan bu sanat eserleri, izleyicinin bakış açısına göre değişen üç boyutlu bir etkiye sahip. Sanatçı, Alovuddin Aşrapov’un Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan rölyef çalışmaları da sadece görsel bir zenginlik yaratmakla kalmıyor, bulundukları alanların kimliğine de uygun anlamlar taşıyor. Aşrapov, kampüsü yaşayan, düşünen ve ilham veren bir sanat merkezi güçlendire yeni rölyefleri için çalışmaya da devam ediyor.

145 metrekarelik dev rölyef ziyaretçileri büyülüyor!

Alovuddin Aşrapov, Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nun dış cephesinde altı aylık bir emekle tamamladığı devasa rölyeflerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin kimliğini yansıtan eşsiz bir çalışmaya imza attı. Genişliği 29 metre, yüksekliği 5 metre olan rölyeflerde başrolde, ülkenin teknoloji geliştirme kabiliyetini gözler önüne seren yüzde 100 elektrikli GÜNSEL yer alıyor. GÜNSEL’in ilk modeli B9’un beş aracının ön planda yer aldığı rölyefin arka planında ise GÜNSEL Üretim Tesisleri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Tıp, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Diş Hekimliği fakülteleri ile Dr. Suat Günsel Camii yer alıyor. GÜNSEL’in resmedildiği bir diğer rölyef çalışması da kampüs içerisinde yer alan etkinlik alanının hemen arkasında yer alıyor.

Adalet ve Masumiyet!

Kampüs içerisindeki bir diğer rölyef ise Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının duvarlarını süslüyor. Hukuk kavramının evrensel ilkelerini güçlü bir şekilde ifade eden terazi tutan iki kadın figürü, adaletin dengesi ve tarafsızlığına vurgu yaparken hukukun toplum üzerindeki dengeleyici rolünü de hatırlatıyor. 4 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde olan rölyefler hukuk fakültesi öğrencilerine de önemli bir ilham yaratıyor.

Yakın Doğu Okul Öncesi binasında ise devasa bir fil figürü ile birlikte biri kız, biri erkek iki çocuktan oluşan özel bir tasarım yer alıyor. Rölyefteki tasvirler; masumiyeti ve bilgeliği sembolize derken fil figürü de aile birliği ve bağlılığını temsil ediyor. Eğitimin sadece akademik değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel gelişimi destekleyen bir süreç olduğunun altını çizen bu çalışma ise 3 metre genişliği, 5 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Alovuddin Aşrapov kimdir?

Alovuddin Aşrapov, 1969’da Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Cumhuriyet Sanat Okulu’nun Ahşap Oymacılığı Bölümü’nden üstün başarıyla mezun oldu. Sanatındaki doğal enerji ve incelikli detayları başarıyla bir araya getiren Aşrapov, kısa sürede özgün tarzıyla dikkat çekerek tanınan bir usta haline geldi. Sanatsal yetkinliği, Kazakistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya Federasyonu gibi farklı ülkelerde de takdir topladı. Eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen Alovuddin Aşrapov, rölyef çalışmalarında karkas, kum, beyaz çimento, akrilik boya ve vernik gibi malzemeleri temel olarak kullanıyor. Sanatçı, her bir eserinde bu malzemeleri özgün bir anlatım dili ile ustalıkla harmanlamaya devam ediyor.