Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM) tarafından 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde düzenlenecek olan panelde; kadına yönelik şiddetin ekonomik, psikolojik ve hukuksal boyutları ele alınacak. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da saat 09.00’da başlayacak olan panel halka açık olarak gerçekleştirilecek.

25 Kasım 1999’da BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ekonomik, psikolojik, hukuki ve toplumsal boyutları ile kadına yönelik şiddet!

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal bilinç yaratmayı amaçlayan panel, TOCAM Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Beş oturumda düzenlenecek panelde Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Konsey üyesi Avukat Aslı Murat’ın “Şiddetin Panzehiri: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve Hukuki Araçlar” başlıklı sunumu yapacak. Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları ve Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ise “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koruma ve Destek Hizmetleri” konusunu ele alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Karaaziz, “Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Boyutu”nu ele alırken, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve TOCAM Merkez Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayten Erçoban Evren ise; “Şiddet Sarmalından Çıkışta Hukuki Yaklaşımlar ve Toplumsal Dönüşüm” başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Panelde, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve TOCAM Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, “Kadına Yönelik Şiddete Yoksulluktan Bakmak” konusuna değinecek.