Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı ekipten Topçu'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın 17. dakikasında uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

24 yaşındaki savunma oyuncusu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Emirhan Topçu, Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Karşılaşmanın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlanarak yerde kalan Emirhan'a ilk müdahale saha içinde yapılmıştı.

Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, 17. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakmıştı.

Karşılaşmada sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine 17. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ise 44. dakikada kırmızı kart görerek siyah-beyazlı ekibi 10 kişi bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA KRİZİ

Felix Uduokhai'nin ardından Emirhan Topçu'nun sakatlanması Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ı savunmada zora soktu. Bu maçta Tayyip Talha da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kritik RAMS Başakşehir maçında Gabriel Paulista yanında kimi stoperde oynatacağı merak ediliyor.