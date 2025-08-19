Yakın Doğu Spor Kulesi, teknolojik altyapısı, uzman eğitmenleri ve aile boyu spor imkanlarıyla yeni dönemde sporu her yaştan bireyin yaşamına taşıyor.

Dokuz kata yayılan 6 bin metrekarelik alanıyla ülkenin en büyük spor merkezi olan Yakın Doğu Spor Kulesi, her yaş grubuna en son teknolojik cihazlar ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. X Body, Body Shape, Ozon Sauna ve Kriyoterapi gibi dünyada yükselen spor-sağlık trendlerini de üyelerine sunan Yakın Doğu Spor Kulesi, özel eğitmenler eşliğinde sağladığı birçok eğitim ve etkinlikle sporun nabzını tutmaya devam ediyor. Son teknoloji, yenilikçi cihazlarla donatılmış güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Yakın Doğu Spor Kulesi İdari İşler Müdürü Derya Aydoğan, yeni dönemde üyelerini bekleyen yenilikleri paylaştı.

Yakın Doğu Spor Kulesi’nin fitness, spinning, yetişkin jimnastik, kango jumping, step, aerobik, total body gym, tabata, spinning, boks ve Brazilian jiu-jitsu gibi birçok branşta hijyenik ve konforlu bir ortam sunduğunu söyleyen Aydoğan, yeni dönemde hamak yoga ve dans kursları ile spor seçeneklerini daha da çeşitlendireceklerini söylüyor. Üyelerin, aylık grup derslerine katılabileceği gibi kişiye özel “Personal Training” programlarından da yararlanabildiğini söyleyen Aydoğan, yeni dönemde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan Spor Kulesi ve Olimpik Yüzme Havuzu’nun ortak üyelik ve programlarla entegre bir şekilde hizmet vereceğini de belirtti.

PERFORMANS, ESTETİK VE SAĞLIK İÇİN GÜÇLÜ DESTEK

Üyelerinin kilo verme, kas geliştirme, dayanıklılık artırma ya da genel olarak forma girme hedeflerine en kısa sürede ulaşmasına destek verdiklerini söyleyen Derya Aydoğan, ihtiyaç ve beklentilere göre bireysel ya da grup antrenman programları oluşturduklarını da ekledi. Aydoğan, “Üyelerimizin çalışmak istedikleri kas gruplarına odaklanarak antrenman içeriklerini ve grupları bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Tüm bunların yanında, profesyonel düzeyde çalışma, kendini geliştirme ve yarışlara katılım hedefleri olanlar için de bireysel ya da grup antrenman programları hazırlayarak bu süreçlere destek sağlıyoruz” dedi.

Üyelerinin, X Body, Body Shape, Ozon Sauna ve Kriyoterapi gibi ileri teknoloji cihazlarla form hedeflerine daha hızlı ulaştığını anımsatan Derya Aydoğan, “Üyelerimizin, bu özel cihazlardan da faydalanabilecekleri paket seçeneklerimiz var. Bu sayede antrenman verimliliğini artırıp, toparlanma süreçlerini en üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

X Body cihazı ile elektriksel kas uyarımı (EMS) teknolojisiyle kasları derinlemesine çalıştırarak, kısa sürede yüksek yoğunluklu antrenman etkisi yarattıklarını belirten Aydoğan, bunun güçlenme, yağ yakımı ile sıkılaşmayı desteklediğini ifade etti. Body Shape yürüyüş bandı ile; vakum ve infra-red ısı teknolojisini birleştirerek bölgesel yağların yakılmasına, selülit görünümünün azalmasına ve cilt elastikiyetinin artmasına yardımcı olduklarını kaydeden Aydoğan, ozon saunanın ise vücudu terleme yoluyla toksinlerden arındırdığını, kan dolaşımını hızlandırıp, metabolizmayı canlandırarak, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Kriyoterapi cihazı ile de kas onarımını hızlandırarak, ödem ve iltihabın azaltmasına yardımcı olduklarını belirten Aydoğan, tüm bu uygulamaların sporcuların toparlanma süresini kısalttığını söyledi. Aydoğan, “Bu cihazlar, performans artışı ile estetik ve genel sağlık hedefleri için güçlü destek sağlar” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL JİMNASTİK, AİLEYE BOYU SPOR KEYFİ!

Çocuk jimnastiği salonunda ise minik sporcular için özel tasarlanmış aletler bulunduğunu ifade eden Derya Aydoğan, “Bu aletler, çocukların yaşına uygun kas gelişimini desteklerken, denge ve koordinasyon becerilerini de geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Sporun alışkanlık haline gelmesini sağlamak için aileleri de sürece dahil etme amacı taşıyan projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden Aydoğan, “Spora aileleri de kazandırmak istiyoruz. Düşünün; çocuğunuz burada antrenman yaparken siz de boş durmak yerine, ilginizi çeken bir branşta spor yapabiliyorsunuz. Hem kendiniz için faydalı bir adım atmış oluyorsunuz hem de sporu ailenizin ortak bir alışkanlığına dönüştürüyorsunuz. Bu amaçla ailelere özel avantajlı kampanyalar hazırlıyoruz” dedi. Sporu, her yaştan birey için yaşamın merkezine taşımayı hedefleyen Yakın Doğu Spor Kulesi’ndeki yenilikleri sosyal medya hesaplarından takip etmek mümkün.