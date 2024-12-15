Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MUSMER UniLeague’in 5. hafta kapanış maçında, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ)’yü 75-57’lik skorla mağlup etti.

RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, YDÜ’nün ponpon kızlarının renkli gösterileriyle seyircileri coşturduğu bir atmosferde gerçekleşti.

HASAN SAKALLI VE ATİLLA TOPALOĞLU GALİBİYETİN MİMARI OLDU

YDÜ, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Hasan Sakallı, 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Atilla Topaloğlu 7 ribaundla pota altındaki etkili performansıyla dikkat çekti.

MOORE’UN ÇABASI RDÜ’YE YETMEDİ

RDÜ tarafında ise Yarkpazuo Moore, 17 sayı ve 11 ribaundla takımının en etkili oyuncusu oldu. Ancak bu bireysel performans, RDÜ’nün mağlubiyetini engelleyemedi.