Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Abdulkadir Karadağ

C. B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Çağrı(Muhammet), Necati (Ali Öztürk), Abu Dumbuya, Hasan Akkuyu, Mohamed Fofana(Orhan), Mert Ateş, Oumar Diouf, Ahmet, Mustafa Sakallı (Ali Akbulut), Arif (İbrahim)

DND L. G. Birliği: Cengiz, Mehmet Ali Aylanç, Osman Turgut, Emir, Galip, Abdulaziz, Gabriel Bawa, Berk, Barın, Badara Naby Sylla(Sertan), Toualy(Bülent)

GOL: Dk.53 Oumar Diouf (C. B. Gençlik Gücü)

AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında China Bazaar Gençlik Gücü ile DND Larnaka Gençler Birliği karşı karşıya geldi.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleyi 1-0 kazanan Gençlik Gücü, geçtiğimiz hafta elde ettiği Lefke galibiyeti ile birlikte üst üste ikinci maçından 3 puanla ayrıldı. Gençlik Gücü’ne galibiyeti getiren gol 53’üncü dakikada Oumar Diouf’tan geldi.

Bu sonucun ardından Gençlik Gücü 19 puana yükselirken, Gençler Birliği 9 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Göçmenköy’e konuk olacak. DND Larnaka Gençler Birliği ise Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.