Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Vadili bölgesinde üretim yapan Oliva Gardens, önemli kalite platformlarından biri olarak gösterilen 5. Olive İstanbul 2026 Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışmasından iki altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyona Akdeniz havzası, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’dan toplam 23 ülke katılırken, 421 natürel sızma zeytinyağı numunesi uluslararası teknik jüri tarafından değerlendirildi.

Oliva Gardens’ın yarışmaya gönderdiği ürünlerden; Picual - Natürel Sızma Zeytinyağı altın madalya, Blend - (Picual–Koroneiki) Natürel Sızma Zeytinyağı altın madalya, Koroneiki - Natürel Sızma Zeytinyağı ise gümüş madalya kazandı.





- “Single Estate” üretim başarı getirdi

Oliva Gardens zeytin bahçelerinin ve markasının kurucuları olan kimya mühendisi Soley Akçaba ile gıda yüksek mühendisi Mustafa Akçaba, tarladan sofraya üretim sürecinde bilimsel kalite yaklaşımını esas aldıklarını belirtiyor. Akçaba ailesine göre, 2026 yarışma sonuçlarında öne çıkan en önemli eğilimlerden biri, “single estate” olarak tanımlanan tek bahçe kökenli üretimlerin kalite üstünlüğü oldu.

Oliva Gardens’ın ödül alan zeytinyağları da Vadili’de kendi bahçelerinde yetiştirilen zeytinlerden elde ediliyor. Hasat edilen zeytinler aynı gün sıkıma götürülerek işleniyor ve üretimde aromatik yapı ile fenolik değerin korunması amacıyla soğuk sıkım yöntemi uygulanıyor.

- Asitlik derecesi 0,1

Yarışma sonuçlarında özellikle yüksek polifenol değerine sahip erken hasat yağların yükselişi, düşük kusur oranı, meyvemsilik dengesi ve "terroir" karakteri dikkat çeken kriterler arasında yer aldı.

Oliva Gardens tarafından paylaşılan akredite laboratuvar analiz sonuçlarına göre, markanın natürel sızma zeytinyağlarında asitlik derecesi 0,1 olarak ölçüldü.

Uluslararası standartlara göre bir zeytinyağının “natürel sızma” kategorisinde yer alabilmesi için serbest yağ asitliği oranının en fazla 0,8 olması gerekiyor. Sektörde 0,1–0,4 aralığı ise premium kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Soley ve Mustafa Akçaba, bir hobi olarak başlayan zeytin yetiştiriciliğinin, bilimsel bir sürecin sonunda bugün, erken hasat, soğuk sıkım ve düşük asitlik değerine sahip uluslararası kalite segmentinde, ödüllerle desteklenen bir "premium marka" hikâyesine dönüştüğünü belirtiyor.