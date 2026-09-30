Güney Kıbrıs'ta yazlık olarak kullanılan Türk malı konutların, “mirasçılara” devri üzerinde düşünüldüğü, konunun Rum Meclis'i “Göçmenler” Komitesi'nde ele alındığı bildirdi.

Rum “göçmenlerin” yıllardır yazlık olarak kullandığı Türk malı konutları evlatlarına miras bırakmak için baskı yaptığı ifade edilirken, sözde “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin” ise bu kişilerin Türk malı konuta yaptığı masrafların amortismanı veya ev sahipliği için, “birinci dereceden akrabalarına” verme konusunu üzerinde düşünüldüğü kaydedildi.

Fileleftheros’un haberine göre dün Rum Meclis'i “Göçmenler” Komitesi'nde konuşan “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” Müdürü Anthis Lakkotripis “göçmen” Rumların yıllardır yazlık olarak kullandığı Türk malı konutları tasarrufunu, akrabalarına miras bırakma yoluyla devam ettirmek istediğini, bunun için “vasiliğe baskı yaptıklarını” söyledi.

Rum İçişleri Bakanı ile yapılan görüşmede, Türk malı konutların, yapılan masrafların karşılanması için hak sahibinin birinci kuşak akrabasına miras bırakılması da dahil bir dizi öneri sunulduğunu söyleyen Lakkotripis “Hak sahipleri bu konutların bakım-onarımı için halen bir miktar harcama yaptıklarını göstermeleri gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Lakkotripis incelenmekte olan diğer bir önlemin de konutların kullanım hakkının, ev sahipliği maksadıyla “hak sahiplerinin” çocuklarına devredilmesi olduğunu belirtti.

Bu durumda, konutun çocuğa devredilmesinin iskan yardımı addedilmeyeceğini ancak mirasçının da daha fazla devlet iskan yardımına hak sahibi olmayacağını, devlete kira da vermeyeceğini söyleyen Lakkotripis bu tür konutların bazılarının harabe olduğunu ve “Vasilik” ilan edene kadar da öyle kaldığı bilgisini de verdi.

Lakkotripis Türk malı işyerleri konusunda da bu yerlerin, bazı kriterler ile “hak sahiplerinin” birinci nesil akrabalarına (çocuklarına) verilmesinin incelenmekte olduğunu söyledi.