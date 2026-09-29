Pambos Haralambus, Omegalive’de yayınlanan yazısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Guterres’in önerilerine yanıt vermek yerine yeni öneriler sunmasını eleştirdi.

Guterres’in beklediği, “İki ay önce Kıbrıs’ta ortaya koyduğu önerilerin ne olduğunu duymaktı. Bunlarla ilgili nelerin ilerlediğini, nelerin üzerinde anlaşmaya varıldığını, nelerin reddedildiğini ve, en önemlisi, Rum tarafının kendisine verilen görevi yerine getirmek için ne yaptığını öğrenmek istiyordu” denilen yazıda, Hristodulidis’in bunun yerine kendi 19 önerisini sunduğu kaydedildi.

götürdü. Sanki Kıbrıs sorunu fikir eksikliği çekiyormuş ve Temmuz 2017’den bu yana çıkmazda olan sorun için yeni fikirlere ihtiyaç varmış gibi.

Haralambus, “Guterres ‘bunlar üzerinde çalışın’ dediğinde verilen cevap ‘bizim başka önerilerimiz var’ şeklinde olursa, bunun Genel Sekreter’e verdiği mesaj oldukça açıktır. Hristodulidis bunun, yalnızca Genel Sekreter’in önerilerini reddetmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda onu rencide ettiğini anlamıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Haralambus yazısını şöyle sürdürdü:

“Hristodulidis, yaptığının Genel Sekreter’i reddetmek ve ‘beni rahat bırak’ mesajı anlamına geldiğini biliyor. Genel Sekreter evine dönsün, Sayın Hristodulidis ise en sevdiği spor olan 2028 seçimleri için seçim kampanyasına devam etsin. Zaten başkanlık görevini üstlendiği ilk günden beri yaptığı da budur”

Haralambus, Tufan Erhürman’ın BM Genel Sekreteri’nin ofisinden çıkarken yaptığı açıklamaların da bunu doğruladığını, Hristodulidis 19 madde sunarken Türk tarafının ise Guterres’in ortaya koyduğu yedi maddenin görüşülmesini istediğini kaydetti.

Haralambus yazısını şöyle noktaladı:

“İşte fark burada. Guterres yedi madde öneriyor ve Türk toplumunun lideri bu yedi maddenin tamamını kabul ediyor. Rum toplumunun lideri ise Guterres’in yedi maddesini reddediyor ve karşılığında 19 başka öneri sunuyor. Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için insanın kendisini BM Genel Sekreteri’nin yerine koyması gerekir.”