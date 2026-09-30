Girit ile Güney Kıbrıs arasında deniz altından elektrik kablosu bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector /GSI” projesinde güzergahın değiştirilebileceği haberleri yalanlandı.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, Türkiye’nin ilan ettiği deniz parkı nedeniyle güzergahın değiştirileceği haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı söyledi.
Alithia’nın haberine göre Papastavru Yunan Haber Ajansı APE-MPE’ye yaptığı açıklamada, “Proje planlaması Doğu Akdeniz’deki Türk deniz parkı yüzünden değiştirilmiyor.” dedi.
Gazete, GSI güzergahının Fethiye-Kaş deniz parkından kaçınmak için hafif değiştirilebileceği yönündeki haberlerde “coğrafik bir boşluk” gören analizcilerin, “Eldeki kamuya açık bilgiler, mevcut Girit-Kıbrıs kablo ana hattının söz konusu bölgeden geçtiğini göstermiyor.” dediğini aktardı.