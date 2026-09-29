Güney Kıbrıs’ta “Athalassa” parkında, kaz türü bir kanatlıda kuş gribi (H5N1) tespit edildiği bildirildi.

“Alphanews” haber sitesi, vakanın tespit edilmesinin ardından Rum Veteriner Dairesi'nin alarma geçtiğini ve Rum Tarım Bakanlığı'nın da vatandaşları söz konusu parktaki kuşlarla temastan ve beslemekten kaçınmaya çağırdığı kaydedildi.

Vakanın tespit edilmesi ardından veteriner dairesinin tespit edilen virüsün virülansını belirlemek amacıyla laboratuvar testleri yaptığı ve konuyla ilgili Avrupa Komisyonu ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünü bilgilendirdiği belirtildi.

Haberde, kanatlı hayvan sahiplerinin kuşlarını kapalı alanlarda tutmaları ve açık su depolarından su kullanmaktan kaçınmaya çağrıldıkları da ifade edildi.

Philenews’de yer alan haberde ise, kazın hayatını kaybettiği belirtildi.