Limasol’a bağlı Dasudi deniz bölgesinde, dün, kürekli bir teknenin alabora olduğu, içerisindeki 21 yolcunun ise kurtarıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, teknede kürekçilerin ve eğitimcilerin bulunduğunu ayrıca olayın hemen sonrasında Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi KSED’in, Ulusal Arama ve Kurtarma Planı “NEARHOS’”u devreye koyduğunu yazdı.

Habere göre, arama ve kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yürütülürken operasyona polis ve RMMO’ya ait birimler, liman ve deniz polisi ile can kurtaranlar da katıldı.

Operasyon sonucunda 21 yolcu kurtarıldı.