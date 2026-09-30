Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen ve karma oyun kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası’nı yeniden görüştü.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında dün saat 12.45 sıralarında başlayan 4’üncü Olağanüstü Birleşim’de ele alınan yasa, yapılan görüşmenin ve konuşmaların ardından hükümete ve YDP’ye mensup vekillerin oyları sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

28 kabul ve 10 ret oyu kullanılan yasasının Meclis’ten geçmesiyle birlikte, seçimlerde uygulanan karma kaldırılmış oldu.