Dumlupınar’da 30 Ağustos 1922 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u kutlamak için Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde askeri tören düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre saat 08.15’te Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulması ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Tank Teğmen Metehan Aracı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili İstihkam Kurmay Yarbay Umut Dalkırmaz’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalanması ile sona erdi.