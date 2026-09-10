Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Girne Özgür Ada Lions Kulübü iş birliğinde, Meritta Çocuk Kulübü’nün değerli katkılarıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi.

SOS koruması altındaki çocuklar, Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Meritta Çocuk Kulubü bahçesinde ağırlandı. Çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte oyunlar, müzik, yüz boyama ve çeşitli aktiviteler düzenlendi. Gün boyunca çocuklara birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğa ortak olmak ve onlara güzel anılar bırakmak bizim için çok değerli. Bugün burada oyunlar, müzik ve çeşitli etkinliklerle birlikte sevgi ve dayanışmanın birleştirici gücünü de paylaştık. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesine katkı sağlayan Girne Özgür Ada Lions Kulübü’ne ve Meritta Çocuk Kulubü’ne teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelere destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çocukların mutluluğuna ortak olmayı, sosyal dayanışma bilincini güçlendirmeyi ve onlara güzel anılar bırakmayı amaçlayan etkinlik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, günün en anlamlı görüntüsünü oluşturdu.

Girne Özgür Ada Lions Kulübü, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Club’ın katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin toplumsal faydaya dönüşmesinin güzel bir örneği oldu.