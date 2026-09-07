Beşparmak Düşünce Grubu, "Neden Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü?" konulu panel düzenliyor.

Panel, cuma günü saat 17.00'de Lefkoşa’daki Grand Pasha Hotel'de yer alacak.

Panelde, kalıcı, sürdürülebilir ve adil bir uzlaşı için neden Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiği ele alınacak.

- Panelde dört akademisyen ve araştırmacı yer alacak

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü hakkının tarihsel, hukuki ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacağı panelde, dört akademisyen ve araştırmacı konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, Araştırmacı, Yazar, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Başkanı İsmail Bozkurt "Tarihi Gerçekler Işığında Kıbrıs Sorunu" konusunu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Kamu Hukuku AD Başkanı Prof. Dr. Sadi Çaycı "Kıbrıs’ta Mevcut Devlet Yapıları: Hukuksal Statüleri Açısından Güncel Durum ve Gelecek” konusunu ele alacak.

Millî Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. İlkay Türkeş Yuşan “Ada Çevresinde Yaşanan Çatışmalar ve Gelişmeler Kapsamında Kıbrıs’ta Egemen Eşitliğin ve Eşit Statünün Zorunluluğu” , Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu ise "Kıbrıs’ta Çözümün Ön Koşulu: Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü” konularında sunum yapacak.