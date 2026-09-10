Her Daim Doğa Dostları Grubu ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, cumartesi günü Glapsides sulak alanında çevre temizliği ve farkındalık etkinliği düzenleyecek.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı açıklamada, cumartesi günü saat 06.30’da Glapsides araç park yerinden başlayıp, 07.15’te bitecek etkinliğin, Gazimağusa Belediyesi ve Oza Kahve firmasının lojistik desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Glapsides sulak alanının, şehrin ve doğanın en önemli yaşam kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Şentuğ, buranın göçmen kuşlar için dinlenme alanı oluşturduğunu, aşırı yağmurlarda fazla suyu emerek Gazimağusa'yı sel basmasını engellediğini ve turistik bir alan olduğunu ifade etti.