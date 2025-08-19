Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2025-2026 akademik yılı yatay geçiş süreci devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen diğer üniversite öğrencileri, 21 fakülte ve 3 yüksekokulun birine geçiş için başvuru yapabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan; Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Yatay geçiş süreci ve burs destekleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar; aday.neu.edu.tr internet sitesini ziyaret edebilir, [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da +90 392 223 64 64 / 5215 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyileri arasında!

Haziran ayında, Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından açıklanan “2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması”nda dünyanın en etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, geçen haftalarda Ankara merkezli URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı tarafından açıklanan 2024–2025 Dünya Alan Sıralaması’nda da 10 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildi.

URAP verileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yer aldığı alanlarda Türk üniversiteleri arasında sahip olduğu güçlü konumu da ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi tamamında Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak gösterildiği 10 alanın beşinde ise Türk üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı. Türk üniversiteleri arasında “Fizik Bilimleri”nde ikinci, “Matematik Bilimleri” ile “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” alanlarında ise dördüncü sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgi ve Bilgisayar Bilimleri” ile “Tarım” alanlarında ise en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, “Mühendislik” ve “Teknoloji” alanları da dahil edildiğinde araştırmada yer aldığı 10 alanın 7’sinde en iyi ilk 10 Türk üniversitesi arasında yer aldı.