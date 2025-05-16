Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, önceki gün meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Topaloğlu, yaşanan olayın uzun süredir uyarısını yaptıkları taşımalı öğrenci sistemi ve genel taşımacılık altyapısındaki eksikliklerin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Topaloğlu, güvenli taşımacılığın yalnızca firmaların bireysel çabalarıyla sağlanamayacağını ve bütüncül bir hükümet politikasının şart olduğunu belirterek, “Araç denetimleri, sürücü yeterlilikleri, güzergâh planlaması, yol altyapısı ve finansal sürdürülebilirlik gibi unsurlar bir bütün olarak ele alınmalıdır.” dedi.

Geçmişte araç filosunun yenilenmesi için sağlanan düşük faizli kredi desteklerinin artık verilmediğini dile getiren Topaloğlu, öğrenci taşıyan firmaların maliyetin çok altında çalışmak zorunda kaldığını, ödemelerin zamanında yapılmadığını ve firmaların öz kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Yaşanan kazanın önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayan Topaloğlu, henüz geç kalınmadığını ve bu sistemlerin ülkeye uygun şekilde uyarlanarak uygulanmasının mümkün olduğunu ifade etti.