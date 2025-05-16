Yenierenköy’de önceki gün öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 öğrenci ile otobüs şoförünün tedavileri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, kazada yaralanan 28 öğrenciden 25’inin taburcu edildiğini belirtti. Şirket, 3 öğrencinin tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü söyledi.

Otobüs şoförünün ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu ifade eden Şirket, tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının kontrol altında olduğunu belirtti.

Yenierenköy’de öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri şoför 28’i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralanmıştı.

“BUGÜN ŞANS ESERİ HAYATTAYIZ”

Öte yandan Yenierenköy’deki otobüs kazasından yaralı kurtulan bir kız öğrencinin yaptığı paylaşım, yaşananları kelimelere döktü.

“Camlar patladı, bedenler kan içinde kaldı. Sadece evimize gitmek istiyorduk”

Denetimsizlik ve ihmalle dolu bir sistemin çocuklara yaşattığı bu korku dolu anlar, artık görmezden gelinemez. Biz bugün şans eseri hayattayız. Bu ülkenin çocukları tesadüflere emanet edilmemeli!”