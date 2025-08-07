Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayat bulacak olan ve ülkemiz için bir ‘ilk’ olma özelliği taşıyan “Yaşam Park Projesi”nin temel atma töreni 13 Ağustos 2025, Çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

Tören, saat 19.30’da Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yer alacak.

Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak eğlence, kültür, spor ve dinlenme alanı olarak planlanan Yaşam Park, halkımızın fiziksel ve ruhsal iyilik halini geliştirmeyi amaçlıyor. Yaşam Park hem dış mekanı deneyimleten, hem de kimi zaman dış mekandan izole mekanlar olarak tasarlandı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek projenin yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Beldemizin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak “Yaşam Park” projesi için çıkılan ilk ihale olan betonarme karkas ihalesini kazanan KAMTEK Ltd., şu an proje alanı içerisindeki çalışmalarına hızla devam ediyor.

“Yaşam Park” içerisinde Sahne Başpınar Amfi Tiyatro, sosyal merkez (restoran), Yusuf Orhan Günay Düğün Alanı, Taş Değirmen binası, fitnes alanı, Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nin içerisinde sentetik çim halı saha, padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletler bulunacak.