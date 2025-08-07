Yakın Doğu Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen “Hepatit D Virüs Real-Time PCR Tanı Kiti”, Hepatit Delta (HDV) virüsünün erken ve doğru şekilde saptanmasını sağlayarak bu alandaki tanı kiti eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü (DESAM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği bu yenilikçi tanı kiti, tanı süreçlerini hızlandırarak sağlık sistemi üzerinden büyük bir yükü alma potansiyeline sahip.

Karaciğeri hedef alarak ciddi enfeksiyonlara yol açan Hepatit B virüsü (HBV), kan, cinsel temas ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşarak karaciğerde iltihaplanmaya neden oluyor. Akut enfeksiyonun yanı sıra bağışıklık sistemi virüsü tamamen temizleyemezse kronik hepatite de dönüşebiliyor. Bu durum ise siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi risklere zemin hazırlıyor. Hepatit D virüsü (HDV) ise tek başına enfeksiyon oluşturamaz; yalnızca HBV ile birlikte veya HBV taşıyıcısı bireylerde çoğalabilir.

Hepatit D virüsünün varlığı, HBV enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırır; daha hızlı ilerleyen karaciğer hasarı ve siroz riski ile ilişkilidir. Bu nedenle HBV ve HDV birlikte görüldüğünde, hastalık daha agresif seyreder. Karaciğerdeki enfeksiyonun hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için ise erken tanı hayati öneme sahiptir. Enfeksiyon ilerlemeden tedaviye başlanması ise hastalığın yönetimi ve uygun tedavi planı için kritik bir rol oynar.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarı araştırmacılarının Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği “Hepatit D Virüs Real-Time PCR Tanı Kiti”, halk sağlığını koruma açısından da önemli bir rol oynayacak. Proje kapsamında geliştirilen moleküler tanı kitinin yanı sıra, elde edilen sonuçlar, uluslararası bilimsel yayınlarla bilim dünyası ile de paylaşıldı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, üniversiteler arası iş birliğinin ve yerli biyoteknolojik üretimin ne denli önemli olduğunu gösteriyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, geliştirilen tanı kitinin bilimsel ve toplumsal açıdan önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, “Hepatit D virüsüne yönelik yerli tanı kitimizin geliştirilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin ve yerli biyoteknolojik üretimin önemini de ortaya koyuyor” dedi.

COVID -19 sürecinden bu yana pek çok salgın hastalığın tespitine yönelik tanı kiti geliştirerek kullanıma hazır hale getirdiklerini de söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sahip olduğu donanım ve nitelikli araştırmacıları ile DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim ve Genom Analiz Laboratuvarımız, SARS-Cov-2’nin yanı sıra Dang Humması, Chikungunya Virüsü, Maymun Çiçeği, FIP Virüsü ve Batı Nil Virüsü gibi pek çok hastalığı kısa sürede tanılayan PCR kitleri geliştirdi” dedi.