Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması ve yasa süreçlerindeki "belirsizliği" eleştirerek, hükümetin tavrının ülkedeki "gerginliği artırdığını" söyledi. Hükümetin halkın iradesine karşı pozisyon aldığını savunan İncirli, “Yasalar geri çekilmeli ya da gündemden kaldırılmalı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CTP Genel Başkanı İncirli, pazartesi gününün yasama faaliyetleri açısından önemine dikkat çekerek, Genel Kurul’un toplanması gereken gün olduğunu hatırlattı.

CTP grubu olarak sabah saat 09.00’dan itibaren tam kadro Meclis’te bulunduklarını belirten İncirli, dün yapılması gerekenin Genel Kurul’un açılması ve yasama faaliyetlerinin sürdürülmesi olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada Genel Kurul’un açılmadığını, komitelerin ve bekleyen yasaların belirsizlik içinde kaldığını söyleyen İncirli, sürecin önümüzdeki haftaya ertelendiğini ve netlik bulunmadığını belirtti.

Hükümete, yasa tasarılarının komiteye çekilip çekilmeyeceği, gündemden kaldırılıp kaldırılmayacağı ya da halkın iradesine karşı yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceği yönünde sorular yönelttiklerini dile getiren İncirli, bu konularda netlik bulunmadığını söyledi.

Danışma Kurulu’nda kendilerine, Ulusal Birlik Partisi’nin ve hükümetin kendi içinde değerlendirme yapacağı ve ardından karar üretileceği bilgisinin verildiğini aktaran İncirli, bu sürecin toplumsal muhalefetin kararlılığını ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

“Belirsizlik ülkeye bugüne kadar çok şey kaybettirdi; uzaması da çok şey kaybettirecek” diyen İncirli, hızlıca karar üretilmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi.

İncirli, hafta sonu tamamlanması gereken sürecin yapılmadığını, ancak önümüzdeki bir-iki gün içinde karar üretileceğinin ifade edildiğini dile getirdi.

Hükümetin istişare yapacağını açıkladığını, bunun kısa sürede sonuçlanması gerektiğini belirten İncirli, “Herkes huzursuz” diyerek ülkenin daha fazla belirsizlik içinde bırakılmaması çağrısında bulundu.

Gerginliğin düşmesi için izlenecek yolun açık olduğunu ifade eden İncirli, bunun için ya hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarılarının geri çekilmesi ya da komiteye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Ancak bunun da yeterli olmayacağını savunan İncirli; “Seçim tarihi ortaya konmalı.” diyerek, hükümetin yapacağı istişarelere bunu da eklemesi gerektiğini dile getirdi.