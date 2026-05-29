Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Kıbrıs Türk halkına yönelik destek açıklamalardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Güler'in açıklamalarının Doğu Akdeniz’de dengelerin değiştirilmeye çalışıldığı bir dönemde anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Türkiye’de kahraman Mehmetçiklerimizi bayram ziyaretinde yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve haklarının korunmasına yönelik ortaya koyduğu güçlü irade ve kardeşlik mesajı bizler için son derece kıymetlidir." diyen Üstel, Türkiye’nin bugün de garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edeceğini net bir şekilde ifade etmesinin, Doğu Akdeniz’de dengelerin değiştirilmeye çalışıldığı bir dönemde son derece anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.

Anavatan Türkiye’nin garantörlük sorumluluğuna bağlılığını bir kez daha güçlü şekilde vurgulamasının, Kıbrıs Türk halkına güç ve güven verdiğini ifade eden Üstel, "Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca özgürlüğüne, devletine ve egemenliğine sahip çıkmış bir halktır. Bu varoluş mücadelesinde Türkiye’nin desteği her zaman yaşamsal öneme sahip olmuş, Kıbrıs Türkü hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır." dedi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz’de barışın, istikrarın ve adaletin korunması adına ortaya koyduğu kararlı duruşun, sadece Kıbrıs Türk halkı için değil, bölgenin tamamının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Üstel, şunları ifade etti:

"Bugün bölgemizde yaşanan tüm gelişmeler göstermektedir ki Türkiye’nin güçlü varlığı, etkin garantörlüğü ve kararlı duruşu Kıbrıs Türk halkının en önemli güvencelerinden biridir. Bu vesileyle Yaşar Güler’e ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına teşekkür ediyor, Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.”