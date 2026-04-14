Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bu hafta toplanmayacağını kaydetti.

Atun, bu hafta içinde Başbakan Ünal Üstel’in daha önce ifade ettiği çerçevede UBP’nin ve hükümetin gerekli toplantıları yaparak yol haritasını belirleyeceğini söyledi.

Sunat Atun, Danışma Kurulu’na Meclis Genel Kurulu çalışmalarının gelecek hafta yapılmasıyla ilgili bir öneri sunduklarını, bu konuda mutabakat sağlandığını kaydetti.

UBP’nin grup toplantısında, hükümetin de Bakanlar Kurulu’nda gerekli değerlendirmeleri yapacağını belirten Atun, hafta başından itibaren Başbakan Ünal Üstel’in belirttiği irade yönünde Meclis çalışmalarının ilerleyeceğini dile getirdi.

Hayat pahalılığını düzenleyen yasa tasarısının komiteye çekilmesi ihtimaliyle ilgili soru üzerine Sunat Atun, “Sürecin nasıl ilerleyeceği, ifade edilen seçenek de dahil, değerlendirilecek. Bunu grup toplantısında değerlendireceğiz. Hükümet de bunu Başbakan’ın başkanlığında değerlendirilecektir. Yol haritası bu hafta belirlenirse gerekli açıklamaları yapacağız” diye konuştu.

Nisapla ilgili soru üzerine UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, ilgili milletvekillerinin beyanatlarını basından gördüğünü söyleyerek, “Bu hükümetin kendi içinde olan bir meseledir. Başbakan bu konuda kendileriyle istişare ediyordur, edecektir. Hükümetin bütünlüğünün bozulacağına ihtimal vermiyorum” dedi.