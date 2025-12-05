KKTC Havalimanında meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan Murat Şentüfekçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, KKTC’de turist olarak bulunan zanlının daha önceden KKTC 'ye gelirken beraberinde getirmiş olduğu yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 30 Kasım 2025 tarihinde Havalimanında KKTC’den çıkış yapmak isterken, polis kontrol noktasında tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, suçunu kabul edici nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.