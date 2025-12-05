Lefkoşa’da Kamsel Emlak Müdürü, Hataylı Lütfi Kanlı, emlak ofisinde tartıştığı bir öğrenciyi darp etti.

Lefkoşa’da meydana gelen “zorla alıkoyma ve darp” suçlarından tutuklanan Lütfi Kanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2025 tarihinde saat 12:15 raddelerinde Lefkoşa'da Terminal Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir emlak ofisine giden 26 öğrenci K.D.’nin kiralamış olduğu daireden çıkacağı için depozitosunu istediğini söyledi.

Polis, emlakçı olan zanlının K.D.’ye elektrik ve su borcu olduğundan dolayı depozitosunun verilmeyeceğini söylediğini aktardı.

Polis, K.D'nin polise gideceğini söylemesi üzerine zanlının emlak ofisinin kapısını kilitleyip, K.D'nin çıkmasını engelleyip, zorla alıkoyduğunu ve itmek suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, incelenen kamera görüntülerinde müştekinin emlak ofisine geldiğini ve kiralamış olduğu dairenin depozitosunu istediğini, istemiş olduğu depozitoyu alamadığı gerekçesiyle olay yerinden ayrılacağı esnada zanlının emlak ofisinin kapısını kapatıp müştekiyi zorla alıkoyduğunu yine bunun üzerine müştekinin kullanmakta bulundurduğu cep telefonu ile kamera kaydı aldığı esnada zanlının müştekinin elindeki telefonunu zorla alıp müştekiyi de darp ederek yaklaşık olarak 5 dakika emlak ofisinde zorla alıkoyduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının bir süre sonra kapıyı açtığını ve müştekinin dışarıya çıktığını kaydetti.

Polis, yaşanan olay anına ait kamera görüntülerinin temin edilerek müştekiden şikayetçi ifadesi alındığını açıkladı.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirilecek, doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, emlak ofisine ait kamera görüntüleri ile ilgili olarak Lefkoşa kaza Mahkemesi yargıcına başvurularak bilişim emri temin edileceğini ve PGM Data inceleme şubesine gönderileceğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini belirti.

Zanlının askıda ve benzeri herhangi bir sabıkası bulunmadığını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.