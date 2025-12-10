Demirhan’da faaliyet gösteren bir çiğ köfteciyi vurmak için ülkeye gelen ancak suçu işlemekten vazgeçen 23 yaşındaki turist Yunus Emre Karakoç, “ağır bir cürüm işlemek kastıyla gizli ittifak kurma” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Barkın okudu.

Yargıç, 30 Temmuz 2025 tarihinde alınan bir ihbar üzerine sanığın Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın gönüllü ifadesinde Instagram’dan tanıştığı bir kişinin kendisine KKTC’ye gitmesini söylediğini, biletini kestiğini, sanığın da ülkeye geldiğini aktardı.

Yargıç, sanığın ülkeye geldikten sonra sosyal medyadan iletişim kurduğu şahsın, kendisine bir kadını vurmasını istediğini, bu iş karşılığında 300 bin TL vereceğini ve silah temin edeceğini söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın vuracağı kişinin kadın olduğunu öğrenmesi üzerine bu iş yapmaktan vazgeçtiğini, silahı kendisine verilen konumdan gidip almadığını ve sosyal medyadan iletişim kurduğu şahısla bu nedenle irtibatının kesildiğini söylediğini aktardı.

Yargıç Barkın, sanığın ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra bir kişiyi vurmayı kabul ettiğini, kadın olduğunu öğrenince vazgeçtiğini ancak vazgeçmesinin suçun vahametini ortadan kaldırmadığını söyledi.

Son zamanlarda turist vizesiyle ülkeye gelip, can ve mal güvenliğine yönelik saldırı suçu işleyen kişi sayısının arttığını belirten Yargıç, “Kimsenin ülkemize turist vizesiyle gelip huzurumuzu bozmaya hakkı yoktur” dedi.

Bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden Barkın, sanığın silahı almaktan ve suçu işlemekten vazgeçmesini, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç Barkın, sanığı 7 yıl hapis öngören ağır bir suç işlemek üzere gizli ittifak kurma suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.