Girne’de uyuşturucu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30'da Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, daha önceden işlediği bir suç nedeniyle aranan zanlı C.C.(E-48) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahıs üzerinde ve evinde yapılan aramada ise, üzerlerinde sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam yedi kağıt parçası ile bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan, 13 Mart’ta saat 20.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda bir toprak yol üzerinde seyir halindeki plakası ve sürücüsü meçhul bir araçtan 400 gram hintkeneviri türü uyuştucu atılması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-37) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.