Gönyeli’de kaza yapan alkollü sürücüye yasal işlem
Lefkoşa ve Demirhan’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 3-7 Mart tarihleri arasında park halindeki bir araçta muhafaza edilen 2 akünün çalınmasıyla ilgili H.K. (E-46) tutuklandı.

Öte yandan, Demirhan’da 9 ve 15 Mart tarihlerinde bir süpermarketten jilet, şampuan, yüz kremi ve serum çaldıkları tespit edilen S.Y. (K-38) ile E.İ. (K-19) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.