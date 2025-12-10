KKTC Havaalanında meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Emre Balalan ve Metin Onuk dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 5 Aralık 2025 tarihinde, saat 12.00 raddelerinde, KKTC Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlılar Emre Balalan ve Metin Onuk’un üzerine ve eşyalarına Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesine müteakip arama gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, zanlıların üzerinde ve eşyalarında huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlılardan izahat istendiğinde itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerle ilgili analiz sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.