Dijital dosyaları saklama ve paylaşma şeklimizi köklü bir şekilde değiştiren Dropbox'ın kurucusu Drew Houston, teknoloji dünyasında devrim yaratmış bir girişimci olarak dikkat çekiyor.

2,2 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri haline gelen Houston, dijital dosya paylaşımını daha güvenilir ve ulaşılabilir hale getiren bulut depolama çözümünü yaratma yolunda, küçük bir hayal kırıklığıyla başladığı yolculuğunda büyük bir başarıya imza attı.

Drew Houston, 4 Mart 1983'te Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiye ve programlamaya ilgi duyan Houston, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Bilgisayar Bilimleri eğitimi aldı.

2006 yılının sonunda, Boston'dan New York'a gitmek üzere bir otobüse bindiğinde, hayatını değiştirecek fikir aklına geldi.

Yeni mezun olan Houston, işe gidip gelirken önemli dosyalarının bulunduğu USB belleğini unuttuğunu fark etti. Bu durum, onu dijital dosyaları depolamak ve paylaşmak için fiziksel cihazlara bağlı olmayan bir çözüm aramaya itti. Houston, bu deneyimden sonra, kod yazmaya karar verdi ve bulut depolama fikri doğdu.

Houston, BBC’ye verdiği röportajda, "Bu sorunu tekrar yaşamak istemedim, bu yüzden başka seçeneğim yoktu... Sonuçlarının ne olacağı hakkında hiçbir fikrim olmadan kod yazmaya başladım" şeklinde konuştu.

Silikon Vadisi'nin etkili girişim hızlandırıcılarından Y Combinator’a katılabilmek için Houston’ın bir ortak bulması gerekiyordu. Şartlar netti: Tek kuruculu girişimlere finansman sağlanmıyordu. 14 gün kala Houston, MIT’de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi okuyan Arash Firdowsi ile tanıştı. İkili, yalnızca ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar ve iki saatlik görüşmeden sonra projeye katılmaya karar verdiler.

2008 yılında Dropbox resmi olarak piyasaya çıktı. O dönemde bulut depolama çözümleri oldukça sınırlı ve kullanışsızken, Dropbox bu alanda devrim yarattı. Artık dosyalar, USB bellekler veya fiziksel hafıza kartlarına ihtiyaç duymadan, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan kolayca erişilebiliyordu.

Dropbox, ilk aşamalarında viral pazarlama stratejisini benimseyerek Reddit ve Slashdot gibi forumlarda tanıtım yapmaya başladı. Kısa sürede 5.000 kişilik bir bekleme listesinden 75.000'den fazla kullanıcıya ulaştılar. Bu büyük başarı, Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un dikkatini çekti.

2011 yılında, Jobs Dropbox'ı satın almak için Houston ve ekibini Cupertino'daki ofisine davet etti. Ancak Houston, Dropbox’ın bir ürün değil, bir özellik olacağını ve bunun şirketlerinin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini belirterek teklifi reddetti. O yıl, Jobs kendi bulut depolama hizmetini başlattı: iCloud.

Dropbox, Steve Jobs’un teklifi reddedildikten sonra ivme kaybetmedi. Amazon Cloud’a olan bağımlılığını sonlandırarak kendi sunucularıyla çalışmaya başladı ve dil erişimini genişleterek İspanyolca, Almanca, Japonca ve Fransızca versiyonlarını yayınladı. Bu adımlar, Dropbox’ın global çapta büyümesini sağladı.

Günümüzde 42 yaşındaki Drew Houston, 2,2 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının en başarılı isimlerinden biri haline geldi. Forbes dergisine göre, Houston’ın kişisel net serveti şu an 2,2 milyar dolar civarında. Dropbox, dünya genelinde 175 ülkede faaliyet gösteriyor ve 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip.