Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Türkiye genelinden yüzlerce başvuru arasından seçilen veteriner hekim adaylarının katıldığı “Vetchange Pusula Kampı”nda önemli bir başarıya imza atarak ikincilik derecesi elde etti.

Genç veteriner hekim adaylarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Vetchange Pusula Kampı”, İstanbul’un Kilyos bölgesinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından yapılan başvurular arasından seçilen 80 veteriner hekim adayını bir araya getiren kampta; veteriner hekimliğin geleceği, sektördeki yenilikler ve mesleki gelişim konularında eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri Burak Küçük, Muaz Emir Çavdaroğlu ve Demir Tunalı ile Vetchange Yakın Doğu Üniversitesi fakülte temsilcisi Efe Can Ünlü, kamp kapsamında hazırladıkları “Yapay Etin ve Doğal Etin Geleceği” başlıklı sunumla jüri ve katılımcıların dikkatini çekti. Sunumda; sürdürülebilir gıda üretimi, artan dünya nüfusunun beslenme sistemleri üzerindeki etkileri ile geleceğin beslenme yaklaşımları ele alınarak yapay et ve doğal et üretiminin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kamp sonunda gerçekleştirilen jüri değerlendirmesinde ise Yakın Doğu Üniversitesi ekibi, ortaya koyduğu başarılı performansla “Vetchange Pusula Kampı”nı ikincilik derecesiyle tamamladı.

Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz: “Veteriner hekimlik mesleği, sürekli değişen ve gelişen küresel dinamikleri yakından takip etmeyi gerektiriyor.”

Veteriner hekimliğin günümüzde hayvan sağlığının ötesinde; gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve toplum sağlığı gibi birçok alanla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, “Öğrencilerimizin yapay et ve doğal etin geleceği gibi güncel ve multidisipliner bir konuda hazırladıkları sunumla ikincilik elde etmeleri, onların mesleki bilgi birikimlerinin yanı sıra eleştirel düşünme ve geleceğe yönelik öngörü geliştirme yetkinliklerini de ortaya koymuştur” dedi.

Bu tür organizasyonların öğrencilerin akademik gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ifade eden Prof. Dr. Darbaz, “Veteriner hekimlik mesleği, sürekli değişen ve gelişen küresel dinamikleri yakından takip etmeyi gerektiriyor. Öğrencilerimizin ulusal platformlarda farklı üniversitelerden meslektaş adaylarıyla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları, onların mesleki vizyonlarının gelişmesi açısından son derece değerlidir” ifadelerini kullandı. Öğrencilerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, “Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bilimsel merakları, disiplinli çalışmaları ve mesleklerine duydukları bağlılıkla geleceğin veteriner hekimleri olarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.