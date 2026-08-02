Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi, 15 Ağustos Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi, Beyaz Salon’da yapılacak.

Kongre, beş farklı ülke ve bölgede faaliyet gösteren beş Kıbrıslı Türk öğrenci kuruluşu olan; Üniversite Öğrencileri Derneği (ÜNİDER), Amerika Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu, Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu ve Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği - Türkiye ortak organizasyonuyla düzenleniyor.

Üniversite Öğrenciler Derneği (ÜNİDER) tarafından yapılan açıklamaya göre, “Fikirler buluşur, gelecek şekillenir” temasıyla düzenlenecek kongre saat 09.00’da başlayacak.

Kongre kapsamında öğrenciler gün boyunca eğitim politikaları, burslar ve öğrenci yaşamı, kültür, kimlik ve diaspora, uluslararası öğrencilerin deneyimleri, tersine beyin göçü, sağlık ve psikolojik iyi oluş gibi üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunacak, sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışacak.

Kongre sonunda tartışmalarda ortaya çıkacak sorun, beklenti, talep ve çözüm önerilerinin raporlaştırılacağı belirtilen açıklamada, raporun daha sonra tüm Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerinin ortak görüşlerini yansıtan bir kitap hâline getirileceği vurgulandı.

Söz konusu çalışma ile öğrenciler seslerini karar alıcılara duyurmayı ve gelecekte atılacak adımlara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerine çağrı

Açıklamada, Kıbrıslı Türk üniversite öğrencilerine kongreye katılma çağrısı da yapılarak, “Geleceği şekillendiren fikirlerin bir parçası ol, dünyanın dört bir yanındaki Kıbrıslı Türk öğrencilerle güçlü bağlantılar kur ve sesini en üst düzey platformlarda duyurma fırsatını yakala. Çünkü değişim, birlikte konuştuğumuzda ve birlikte hareket ettiğimizde başlar.” ifadesi kullanıldı.