Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Anayasa Mahkemesi tarafından her yıl kış ve yaz dönemlerinde düzenlenen staj programlarına katılarak önemli bir mesleki deneyim kazanma fırsatı elde ediyor. Bu kapsamda, DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Sevim İmge Aydil, TC Anayasa Mahkemesi'nin üç grup halinde yürüttüğü yaz dönemi staj programını başarıyla tamamladı.

İki hafta süren staj programı boyunca Sevim İmge Aydil, Anayasa Mahkemesi'nin işleyişini yakından gözlemleme fırsatı bulurken, anayasa yargısı ve temel haklar alanında teorik bilgisini uygulamayla pekiştirdi. Program süresince raportörler tarafından sunumlar gerçekleştirilirken, bireysel başvuru sistemi ile mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği, adil yargılanma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, yaşam hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkin güncel kararlar kapsamlı şekilde ele alındı. Program kapsamında ayrıca, süresiz nafaka ve kadının soyadı kullanımı gibi güncel hukuki konular üzerine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) programa katılan hukuk öğrencileriyle değerlendirmeler yapıldı. Bu akademik paylaşımlar, farklı bakış açılarının gelişmesine ve öğrenciler arasında mesleki iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

Staj programının ilk gününde gerçekleştirilen tanışma programı kapsamında, Yüce Divan’da Anayasa Hukuku alanında birçok bilimsel eseri de bulunan Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım ile bir araya gelme fırsatı bulan öğrenciler, anayasa hukuku ve yüksek yargı üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdi. Akademisyen kimliğiyle anayasa hukuku alanına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Engin Yıldırım ile yapılan bu görüşme, staj programının en değerli deneyimlerinden biri oldu.

Staj programının sonunda düzenlenen törende katılım belgeleri, TC Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya tarafından takdim edildi. Programı başarıyla tamamlayan Sevim İmge Aydil, staj sürecinin yalnızca akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlamakla kalmadığını; aynı zamanda farklı üniversitelerden hukuk öğrencileriyle kalıcı dostluklar kurmasına da olanak sunduğunu ifade etti.

DAÜ Hukuk Fakültesi, öğrencilerine hukuk alanının en saygın kurumlarından birinde uygulamalı eğitim alma ve anayasa yargısını yerinde gözlemleme imkânı sunan bu tür staj programlarını önemseyerek, öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edecektir. TC Anayasa Mahkemesi staj programına ilişkin başvurular Anayasa Mahkemesi’nin resmî internet sitesinde yayımlanan duyurular üzerinden gerçekleştirilmekte.